Copom deve cortar Selic a 11,25% ao ano em reunião desta quarta, 31; entenda

Taxa básica de juros no Brasil, a Selic deverá sofrer um novo corte de 0,50 pontos percentuais na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) desta quarta-feira, 31. Especialistas projetam que ela seja reduzida de 11,75% para 11,25% ao ano. Se concretizada, esta seria a quinta redução consecutiva para a taxa, que já está no menor nível desde março de 2022. A última reunião do Copom ocorreu no dia 13 de dezembro do ano passado, quando a Selic caiu de 12,25% para 11,75% ao ano. O Copom já havia deixado claro, no último encontro, que antevia redução de mesma magnitude nas próximas reuniões, avaliando que "esse é o ritmo apropriado para manter a política monetária contracionista necessária para o processo desinflacionário".

O movimento, agora, segue consenso do mercado, em linha com o sinalizado pelo órgão do Banco Central (BC), já que não houve alteração relevante na dinâmica inflacionária, informou o estrategista-chefe da Warren Investimentos, Sérgio Goldenstein. “Desde a última reunião, não houve alterações relevantes da dinâmica inflacionária, das expectativas, das projeções de inflação, do hiato do produto e do balanço de riscos que justifiquem uma sinalização divergente das anteriores”, afirmou Goldenstein. Até onde a Selic será cortada? "O mercado precifica de forma bastante unânime que o BC seguirá cortando (...), a não unanimidade se dá acerca de até onde a Taxa Selic pode chegar", isto é, até onde seguirão os cortes neste ano, disse a economista-chefe do TC, Marianna Costa. Para o economista-chefe do Banco Master, Paulo Gala, "a trajetória de cortes parece manter-se até metade do ano, sem indícios de aceleração, dada a expectativa de inflação ainda acima da meta", detalhou. Já o grupo consultivo macroeconômico da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) tem a expectativa de que a Selic chegue a 9,25% ao ano em 2024. Os dados são da Agência Estado. O coordenador do grupo, Fernando Honorato, não descarta que a taxa de juros fique ainda mais baixa ao fim do ciclo de flexibilização, "se a inflação e os núcleos permanecerem em uma trajetória confortável".

Ao passo que o Relatório de Mercado Focus projetou a mediana da Selic em 9,00% ao ano no fim deste ano. Em 2025, a projeção dos juros é de 8,50% ao ano. Em 2026 e 2027, também 8,50%. Bons sinais para cumprir meta fiscal O Banco Central, via Copom, também deverá abordar os recentes dados da inflação e fornecer sinais sobre os próximos passos. É o que estima Paulo Gala, do Banco Master. "A menção ao andamento do quadro fiscal e da recente pressão sobre os núcleos de serviços estarão sob os holofotes", acrescentou Marianna Costa, do TC.