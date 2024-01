China restringe empréstimos de ações, em nova tentativa de impulsionar mercados

Autoridades na China proibiram que alguns acionistas façam empréstimos de ações, dificultando apostas na queda de preços, em mais uma tentativa de sustentar os mercados acionários do país, que sofreram fortes perdas recentes.

A medida afeta detentores de ações restritas, como funcionários ou investidores estratégicos. A proibição dará aos investidores mais tempo para digerir informações do mercado e irá fomentar uma estrutura de mercado mais justa, segundo avaliou a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (CSRC, pela sigla em inglês), em comunicado divulgado no domingo (28). O órgão não disse quanto tempo a suspensão durará.

A prática de emprestar ações faz parte das operações de vendas a descoberto, através das quais investidores apostam na queda de ativos, tomando ações emprestadas e as vendendo, com a expectativa de recomprá-las mais adiante a preços menores. Vendas a descoberto podem intensificar eventuais quedas do mercado.