Farias Brito inaugura nova sede no Cariri, do berçário ao fundamental

O colégio Farias Brito inaugurou sua sexta sede. Desta vez, no município do Crato, localizado na região do Cariri, a mais de 500 quilômetros de Fortaleza. As turmas vão do berçário ao quinto ano do ensino fundamental.

Os planos futuros, no entanto, estão voltados ao ensino médio, ao pré-universitário e, até mesmo, a um centro universitário.

Com 35 mil metros quadrados de área construída, o espaço está localizado na Avenida Dr. Fábio Pinheiro Esmeraldo, e o ano letivo de 2024 iniciou na última terça-feira, 23.