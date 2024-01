Aneel mantém bandeira verde em fevereiro; conta de luz segue sem sobretaxa

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou nesta sexta-feira, 26, que vai manter a bandeira tarifária verde acionada em fevereiro. Com a decisão, as contas de luz seguem sem cobrança adicional no próximo mês.

A bandeira verde está em vigor desde abril de 2022 devido às condições favoráveis de geração de energia no País. Com os reservatórios das usinas hidrelétricas cheios, por causa das chuvas, não é necessário acionar fontes mais caras, como as termelétricas.

Em nota, o diretor-geral da agência, Sandoval Feitosa, destacou o cenário positivo para a geração de energia no País.