Número de usuários de planos de saúde passa de 2,6 milhões no Ceará

Na comparação com igual mês do ano anterior, o número de usuários cresceu, sendo que a segmentação de planos exclusivamente odontológicos foi a mais notória, pois aumentou cerca de 158 mil adeptos. O de assistência médica ampliou em torno de 18 mil beneficiários.

O setor de planos de saúde no Ceará fechou 2023 com mais de 2,6 milhões de beneficiários, distribuídos entre planos de assistência médica e os exclusivamente odontológicos.

Entre os odontológicos, todas as 26 unidades federativas registraram aumento no comparativo anual, com São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul apresentando maior crescimento em números absolutos.

Em relação aos dados por estado, no comparativo com dezembro de 2022, o setor registrou aumento de beneficiários em planos de assistência médica em 26 unidades federativas, sendo São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro os que tiveram o maior ganho de beneficiários em números absolutos.

No caso dos planos exclusivamente odontológicos, somaram-se 2.469.502 beneficiários nos 12 meses; e 287.751, na comparação de dezembro de 2023 com novembro de 2023.

Vale destacar também que, em um ano, os planos médico-hospitalares apresentaram crescimento de 957.197 usuários em relação a dezembro de 2022. No comparativo de dezembro de 2023 com novembro de 2023, o crescimento foi de 150.118 usuários.

Para o diretor de Desenvolvimento Setorial da ANS, Maurício Nunes, esse crescimento no número de beneficiários de planos de saúde acompanha um movimento de aquecimento da economia do País.

Apesar do número de pessoas que possuem plano de saúde no Brasil, essa parcela da sociedade contempla apenas 25% da população. Os outros 75% ficam à espera de um atendimento pelo SUS, mas que, geralmente, vem depois de uma longa espera.

"Isso reflete diretamente no aumento do número de beneficiários nos planos coletivos empresariais, que passou de 34,8 milhões em janeiro de 2023 para 36 milhões em dezembro."

É nesse cenário que tem surgido alternativas para a população: as clínicas com opções de pagamento avulso e assinaturas.



Um exemplo desse novo modelo é o Grupo SiMCo, que disponibiliza consultas, exames e procedimentos ambulatoriais e odontológicos, além do acesso a benefícios e descontos.

Rafael Martins, diretor de BU, vendas e marketing da SiMCo, ressalta que o grupo vem se expandindo com o passar dos anos.

"Sabemos que o tratamento tardio e a falta de assistência fazem com que problemas de antes básicos se tornem complexos e caros. Com a nossa proposta conseguimos proporcionar soluções com preços mais acessíveis e com excelência melhorando para todos o cuidado com a saúde."

