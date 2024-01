Com 25,7 mil solicitações no CE, prazo para optar pelo Simples Nacional termina em 31/1

Jornalista no OPOVO

Samuel Pimentel Jornalista no OPOVO

O POVO detalha como empreendedores podem solicitar entrada no regime do Simples Nacional

No Nordeste, apenas Bahia , com mais de 40,9 mil solicitações, e Pernambuco , com outras 30,6 mil solicitações, têm maior quantidade de pedidos do que o Ceará.

O prazo final para solicitação ao regime simplificado de tributação de pequenos negócios é no próximo dia 31 de janeiro. (Veja abaixo como empreendedores podem solicitar entrada no regime do Simples Nacional)

Até o fim da manhã desta quinta-feira, 25, a Receita Federal já recebeu 856.927 solicitações de empreendedores interessados em aderir ao Simples Nacional . Destes, 25.723 pedidos são oriundos do Ceará.

No recorte por municípios cearenses, Fortaleza é quem tem a maior quantidade de empreendedores interessados na inscrição do Simples Nacional, total de 12.321 solicitantes.

Aparecem na sequência os municípios de Juazeiro do Norte (1.242), Caucaia (965), Maracanaú (765), Sobral (532), Eusébio (506), Iguatu (433).

Vale lembrar que, segundo dados da Receita Federal, o Ceará fechou 2023 com 666.679 empreendedores inscritos no Simples Nacional. No País todo, mais de 22,6 milhões de empreendedores estavam nesta situação.

Os dados do ano passado são superiores ao de 2022, quando 634.494 empresas cearenses estavam inscritas no Simples Nacional. A variação no período foi de 5%. Já a variação nacional foi de 6,5%, pois o número de optantes chegou a 21,2 milhões.

A Receita Federal ainda disponibiliza dados sobre os principais motivos para saída do Simples Nacional. Neste mês de janeiro, o principal motivo de exclusões foi o fim do negócio (Pessoa Jurídica Baixada), com total de 367.436 casos.

Depois vem os casos de débitos com a Receita Federal (87.187 casos), seguido de exclusão por opção (27.136 casos), além do desenquadramento por excesso de receita bruta acima de 20% do limite (8.188 casos).