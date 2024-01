Sebrae lançará programa com fundo garantidor para micro e pequena empresa, diz Mercadante

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, disse nesta segunda-feira que o Sebrae e o Ministério do Empreendedorismo lançarão um programa com fundo garantidor para micro e pequenas empresas. Ele deu a declaração em entrevista a jornalistas no Palácio do Planalto.

"O Márcio França ministro do Empreendedorismo e o Sebrae vão lançar um grande programa de fundo garantidor para micro e pequena empresa", disse Mercadante.

Segundo ele, isso beneficiará uma parte da indústria. "É um valor bem expressivo, vai ser a maior programa da história do Sebrae em termos de crédito", disse Mercadante.