Queda no tráfego pelo Canal do Panamá pode custar até US$ 700 mi, com efeitos de seca severa

A grave seca que começou no ano passado no Panamá forçou as autoridades a reduzirem em 36% as travessias de navios pelo Canal, uma das rotas comerciais mais importantes do mundo. E os novos cortes anunciados, na quarta-feira, pelas autoridades do Panamá deverão desferir um golpe econômico ainda maior do que o anteriormente esperado.

Os administradores do canal estimam agora que a redução dos níveis de água pode diminuir as receitas entre US$ 500 milhões e US$ 700 milhões em 2024, em comparação com estimativas anteriores de US$ 200 milhões.

Uma das secas mais severas já registradas no país centro-americano provocou o caos na rota marítima de 80 quilômetros, causando um engarrafamento de navios, lançando dúvidas sobre a viabilidade do canal para o transporte marítimo internacional e levantando preocupações sobre o seu impacto no comércio global.