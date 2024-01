Ibovespa encerra no piso do dia, em baixa de 0,94%, a 127,3 mil pontos

O Ibovespa seguiu em queda pelo terceiro dia, tendo chegado a retomar o nível de 129 mil pontos pela manhã, sem força para sustentar recuperação mesmo com o favorecimento proporcionado por Nova York, onde os três índices subiram hoje entre 0,54% (Dow Jones) e 1,35% (Nasdaq). Ao fim, a referência da B3 mostrava perda de 0,94%, a 127.315,74 pontos, na mínima do dia, após ter atingido, na máxima de hoje, 129.046,63, com giro a R$ 22,8 bilhões nesta quinta-feira. Na semana, o índice recua 2,80% e, no mês, cai 5,12%.

A ação de maior peso no Ibovespa, Vale ON, chegou a operar em leve alta, mas perdeu força e fechou em baixa de 0,65%, também na mínima do dia, a R$ 69,00, apesar da estabilização nos preços do minério de ferro em Dalian, na China, que contribuiu para o avanço do setor de siderurgia (Usiminas PNA +2,77%, CSN ON +2,28%, Gerdau PN +1,22%) na sessão.

Por sua vez, Petrobras, mesmo com o petróleo em alta - sinal acentuado pela commodity à tarde, após a divulgação de queda acima do esperado para os estoques dos EUA -, fechou no vermelho, com ON em baixa de 0,74% e PN, de 0,40%. O dia foi negativo também para grandes bancos, com BB (ON -1,16%) e Bradesco (ON -1,13%, PN -0,57%) à frente.