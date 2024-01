Governo começa a utilizar inteligência artificial no INSS; entenda

O objetivo é identificar padrões e coibir qualquer indício de fraude ou golpe com o uso do Atestmed

O objetivo é identificar padrões e coibir qualquer indício de fraude ou golpe com o uso do Atestmed, que substitui o atendimento médico-pericial por análise documental nos casos de benefício de até 180 dias.

Como vai funcionar a inteligência artificial no INSS?

Para verificar os documentos, a inteligência artificial vai cruzar dados como nome e assinatura do médico no atestado, número do Conselho Regional de Medicina (CRM), especialidade do médico.

Além de verificar se o atestado apresentado é, de fato, de onde o médico trabalha, também será identificado o IP do computador, que é o endereço exclusivo de onde é enviado o arquivo.

Até então, o sistema da amostragem de forma manual, tem detectado fraudes no uso de atestados médicos nos requerimentos de benefício por incapacidade temporária.

Uma delas está em investigação pela Polícia Federal e diz respeito a atestados médicos emitidos em São Paulo com quatro padrões de letras diferentes e o mesmo carimbo.

Foi descoberto, inclusive, que a médica não trabalhava no hospital descrito no atestado e não sabia que seus dados estavam sendo utilizados indevidamente.