Na China, PBoC deixa inalterados juros de crédito de médio prazo e de repos de 7 dias

O Banco do Povo da China (PBoC, pela sigla em inglês) deixou inalteradas as taxas de juros de sua linha de crédito de médio prazo e de contratos de recompra (repos) reversa de 7 dias nesta segunda-feira, 15. O PBoC manteve o juro da linha de crédito de médio prazo, em 2,5%, ao fazer uma injeção de liquidez de 995 bilhões de yuans (US$ 138,93 bilhões) por meio deste instrumento. O BC chinês também manteve o juro dos repos de 7 dias, em 1,8%, numa operação em que injetou 89 bilhões de yuans no mercado. Nos próximos dias, o PBOC define suas principais taxas de juros, conhecidas como LPRs. Fonte: Dow Jones Newswires.