Bolsas da Europa fecham em queda, com tensão geopolítica e sinais do BCE de cautela por juros

As bolsas europeias fecharam em queda nesta segunda-feira, 15, ampliando as perdas ao longo do pregão, diante de comentários de autoridades do Banco Central Europeu (BCE) sinalizando que o início do esperado alívio monetário na região pode não se materializar em breve. Tensões geopolíticas também reduziram o apetite ao risco, enquanto dados econômicos fracos da Alemanha e zona do euro deram outras contribuições negativas para sessão com liquidez enfraquecida pelo feriado nos EUA.

Na Bolsa de Londres, o FTSE-100 cedeu 0,39%, aos 7.594,91 pontos. Em Paris, o CAC-40 recuou 0,72%, aos 7.411,68 pontos, enquanto o Dax, de Frankfurt, perdeu 0,49%, aos 16.622,22 pontos.

No período da manhã, o dirigente do Banco Central Europeu (BCE) Joachim Nagel aventou a possibilidade de a instituição começar a discutir cortes de juros apenas no verão local, que começa em meados de junho. Ainda mais cauteloso, o também dirigente Robert Holzmann alertou que o BCE pode nem cortar as taxas básicas este ano.