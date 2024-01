Alemanha vê ímpeto maior da economia em 2024 por fator interno mesmo com crise geopolítica

O Ministério da Economia da Alemanha avalia que a atividade do país deve ganhar ímpeto ao longo do ano, impulsionada, principalmente, pelo dinamismo interno. Com uma tendência decrescente da inflação, o aumento dos salários reais e uma recuperação gradual da economia global, os principais fatores negativos para a economia alemã deverão diminuir ao longo deste ano, observou o Ministério em nota publicada em seu website após a divulgação de dados do Produto Interno Bruto (PIB) nesta segunda-feira, 15.

O PIB da Alemanha encolheu 0,3% em 2023, segundo o escritório de estatísticas do país (Destatis).

O Ministério avalia que a melhora do dinamismo econômico ainda é possível mesmo com as crises geopolíticas novas e em curso que podem levar ao aumento dos custos dos transportes e aos atrasos nas cadeias de abastecimento, bem como ao aumento temporário dos preços ao consumidor no início do ano.