Preço médio da gasolina e diesel S10 nas bombas sobem 0,35% e 0,16% na semana

O preço médio da gasolina e do diesel S10 nos postos de abastecimento do país tiveram alta leve na semana entre os dias 7 e 13 de janeiro, informou a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Ao fim de agosto de 2023, a gasolina chegou a subir R$ 0,23 por litro em uma semana, chegando a R$ 5,88 em função de um aumento da Petrobras (16,3%) no preço praticado nas refinarias em 16 de agosto. Desde então, o combustível vendido nos postos apresenta uma tendência de queda gradual, porém consistente, de preços ligada a ajustes concorrenciais, recuos no preço da Petrobras e quedas nos preços do etanol anidro.

O etanol anidro, que responde por 27,5% da mistura da gasolina comum comercializada nos postos de abastecimento, tem ajudado a ancorar o preço da gasolina. Segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Escola Superior de Agricultura da Universidade de São Paulo (Cepea/Esalq-USP), o preço médio do insumo nas usinas paulistas acumula queda de 18,2% desde 6 de outubro.

Na última semana apurada, entre os dias 8 e 12 de janeiro, o insumo ficou 3,32% mais barato, chegando a R$ 2,05 por litro na semana e impedindo um aumento maior no preço médio da gasolina nos sete dias até este sábado.

Diesel S10

Já o preço médio do diesel S10 nas bombas no mesmo período subiu 0,16%, a R$ 5,98. Nos sete dias anteriores, o preço do combustível foi de R$ 5,97 na média nacional, segundo dados da ANP.

Essa é a segunda semana seguida de aumento no preço do diesel, após oito semanas seguidas de queda. Na semana anterior,desde 1º de janeiro, passou a valer a cobrança integral do PIS/Cofins. O imposto estava zerado desde 2021 e o governo federal antecipou parte da volta do recolhimento já em setembro de 2023. A partir do dia 1º de janeiro, a arrecadação voltou a ser integral: R$ 0,35 por litro de diesel.