DIs caem, seguindo Treasuries, e encerram semana no zero a zero

Os juros futuros caíram em bloco nesta sexta-feira, mais uma vez colados ao movimento das taxas americanas. A inesperada queda do índice de preços ao produtor nos Estados Unidos, o PPI, em dezembro, reforçou as apostas do mercado em um corte de juros no país já em março. Com isso, as taxas futuras caíram, lá e aqui.

"Ontem, tivemos a inflação ao consumidor dos EUA CPI pior do que o esperado e um IPCA pior do que o esperado, mas hoje o mercado usou esse PPI melhor do que o esperado como razão para continuar imprimindo essa posição, que já queria botar, na curva de juros", afirma o gestor de multimercados e renda fixa da Mag Investimentos, Ricardo Jorge.

O contrato de depósito interfinanceiro (DI) mais negociado da sessão, para janeiro de 2025, fechou com taxa de 10,070% - cinco pontos-base abaixo dos 10,121% do ajuste anterior. Também na comparação com os ajustes, caíram as taxas dos DIs para janeiro de 2026 (9,749% para 9,670%), 2027 (9,875% para 9,780%) e 2029 (10,241% para 10,170%).