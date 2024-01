Juros podem começar a cair antes do esperado, diz membro do BCE

Dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC da Croácia, Boris Vujcic afirmou nesta quinta-feira, 11, que os juros podem começar a cair na zona do euro antes do esperado, dependendo da trajetória da inflação. Ele reiterou comentários do início desta semana de que os cortes não devem acontecer antes do verão do Hemisfério Norte, por volta da metade do ano. Porém, Vujcic admitiu que uma desaceleração mais forte pode adiantar esta decisão.

"Se houver uma desaceleração mais forte da economia, podemos nos mover mais rápido para normalizar juros, dependendo também da trajetória da inflação", afirmou ele, em webcast promovido pela MNI. "Continuamos dependentes de dados, mas isso não exclui a possibilidade de atuar mais cedo, se necessário", acrescentou.

Na visão dele, cortes ideais seriam em torno de 25 pontos-base (pb) por reunião, embora o ritmo possa aumentar para 50 pb dependendo da situação da economia.