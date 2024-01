Efrain da Cruz é exonerado da Secretaria-Executiva do MME; Arthur Cerqueira é nomeado

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, exonerou Efrain Pereira da Cruz do cargo de secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia. O decreto, assinado por Lula e pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, está publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 11.

Para ocupar a secretaria-executiva da Pasta no lugar de Efrain, foi nomeado Arthur Cerqueira Valerio, que atualmente ocupava o cargo de consultor jurídico do ministério.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em outubro do ano passado, o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) noticiou que a Comissão de Ética Pública da Presidência da República havia decidido instaurar uma investigação contra Efrain da Cruz.