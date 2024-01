Bolsas da Ásia fecham em baixa, com perdas lideradas por Seul e Taiwan após rebaixamento da Apple

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 03/01/2024 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta quarta-feira, com ações na Coreia do Sul e em Taiwan liderando as perdas à medida que fornecedores da Apple ficaram pressionados após o fabricante do iPhone ser rebaixado pelo Barclays.

Em Nova York, a Apple sofreu um tombo de quase 4% ontem depois de o Barclays rebaixar sua recomendação para "underweight" (abaixo da média do mercado).