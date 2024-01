Previsão da Febraban de crescimento da carteira de crédito em 2024 sobe de 8,3% para 8,5%

A pesquisa da Febraban é feita a cada 45 dias, logo após a divulgação da Ata da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) e mostra a estimativa dos bancos para o comportamento de diversas variáveis da economia ao longo deste e do próximo ano. A edição divulgada hoje foi feita com entrevistas com 18 bancos entre 20 e 22 de dezembro.

Inadimplência

Em relação à taxa de inadimplência da carteira livre, a pesquisa capturou estabilidade na projeção tanto para 2023 como para 2024. Para 2023, a projeção é de taxa de calotes de 4,9% da carteira, o que corresponde ao nível atual do indicador (dado de outubro do Banco Central), o que segundo a Febraban reforça a tese de que a trajetória de alta da inadimplência chegou ao fim. Em 2024, a projeção permaneceu em 4,6% ao final do ano, o que significaria alguma queda ante 2023.