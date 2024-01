Veja o que funciona em Fortaleza no dia 1º de janeiro

Estarão fechados. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), o atendimento presencial ao público nas instituições financeiras será retomado no dia 2 de janeiro

Nesta segunda-feira, dia 1º de janeiro , é comemorado o Dia da Confraternização Universal, considerado o primeiro feriado nacional do ano em todo o Brasil. Com isso, o funcionamento de determinados estabelecimentos e serviços em Fortaleza podem ser alterados. Confira o que abre e o que fecha:

Nos shoppings RioMar Fortaleza e o RioMar Kennedy, nesta segunda-feira, dia 1º, as lojas e quiosques ficam fechadas, com funcionamento do cinema e facultativo para operações de alimentação e de lazer.

De modo geral, as lojas e quiosques não funcionam no dia 1º. Mas a praça de alimentação e cinemas operam com horário diferenciado e em regime facultativo.

A Central de Abastecimento Agrícola no Ceará não funciona no domingo (31) e segunda-feira (1º).

As lojas e quiosques estarão fechados no dia 1º, mas a praça de alimentação terá abertura facultativa das 11h30min às 21 horas.

As lojas e quiosques estarão fechados, mas as operações de alimentação funcionarão das 11h às 22h.

Terrazzo Shopping

No dia 1º de janeiro, as lojas e quiosques estarão fechados, mas a praça de alimentação opera em regime facultativo, das 11 às 22 horas

Supermercados

A Associação Cearense de Supermercados (Acesu) informou que os supermercados não deverão funcionar no 1º de janeiro.

Padarias

O Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria no Estado do Ceará (Sindpan) informou que o horário de funcionamento ficará a critério de cada padaria ou confeitaria.

Restaurantes e Bares

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) no Ceará informou que no dia 1º de janeiro, o funcionamento dos locais será feito em horário normal.

Serviços de Saúde

A Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa-CE) afirmou que as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) funcionam 24 horas por dia, durante todos os dias da semana, sem alteração prevista para o fim do ano.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Fortaleza, que administra os postos de saúde da capital, afirmou que serviços essenciais não serão afetados, como assistência da saúde de urgência e emergência e demais socorros urgentes.

Farmácias

A Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma) esclareceu ao O POVO que não estabelece uma recomendação para o horário de funcionamento dos estabelecimentos no período.

Postos de Combustíveis

O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos) informou que os postos de combustíveis funcionarão em horário normal na capital durante o fim de ano.

Correios

Não haverá atendimento nas agências dos Correios. O atendimento será retomado no dia 2 de janeiro. Já a Central de Atendimento dos Correios (CAC) funcionará com o efetivo reduzido

Cagece

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) funcionará em regime de plantão para atendimento e manutenção das redes de água e esgoto em Fortaleza e no interior do estado.

Enel

As lojas da Enel estarão fechadas no dia 1º de janeiro, reabrindo na terça, dia 2.

Metrofor

A Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos informa as datas válidas para as linhas Sul, Nordeste (VLT Parangaba-Mucuripe), Oeste e VLTs de Sobral e Cariri. Neste feriado, não haverá funcionamento dos trens.

