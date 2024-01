MEI: prazo para quitar dívidas encerra neste domingo, dia 31; veja como regularizar

Contribuinte que não pagar dívidas pode sair do Simples Nacional e do Simei

No entanto, o MEI não será excluído dos referidos sistemas se estiver regularizado no prazo correto, e, assim, não haverá necessidade de qualquer outro procedimento ou comparecimento em uma unidade do Fisco.

A inadimplência pode levar à exclusão do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do regime tributário do Simples Nacional e, consequentemente, do Sistema de Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos Tributos Abrangidos pelo Simples Nacional ( Simei ).

O prazo para os Microempreendedores Individuais ( MEI ) quitarem suas dívidas com a Receita Federal encerra neste domingo, 31. Caso não estejam regularizados, os contribuintes poderão enfrentar diversas consequências a partir do dia 1º de janeiro de 2024. Saiba como se regularizar abaixo.

De acordo com o analista de Políticas Públicas do Sebrae Nacional, Leonardo Carvalho, “manter o pagamento do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS-MEI) em dia é uma das principais obrigações do MEI, e condição essencial para a manutenção de sua regularidade fiscal.”

Dívidas de R$ 2,25 bilhões



De acordo com a Receita Federal, os valores pendentes acumulam R$ 2,25 bilhões dentre 393,6 mil devedores notificados de um total de 15,7 milhões de MEI ativos no Brasil.

A Receita Federal notificou os devedores desde setembro por meio de uma mensagem disponibilizada pelo Domicílio Tributário Eletrônico do Simples Nacional (DTE-SN) e envio do Termo de Exclusão, aviso que informa a possibilidade de exclusão do Simples Nacional, segundo a Agência Sebrae.

Como regularizar?

Para se regularizar, o MEI deve acessar os documentos pendentes no site do Simei, na aba Serviços do Portal do Simples Nacional, ou pelo portal e-CAC do site da Receita Federal. Este último necessita de código específico ou cadastro no Gov.BR.

Segundo o Fisco, “o contribuinte MEI deve regularizar a totalidade dos seus débitos por meio de pagamento à vista ou parcelamento no prazo de 30 dias a contar da data de ciência do Termo de Exclusão”.

A Receita relata ainda que a ciência do Termo ocorre no momento da primeira leitura. “Se o contribuinte acessar a mensagem dentro de 45 dias contados da disponibilização do referido Termo ou no 45º dia contado da disponibilização do Termo, caso a primeira leitura seja feita posteriormente a esse prazo”, detalha.