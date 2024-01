Consolidação de nova regra e queda de juros animam segmento de assessorias para 2024

A publicação do aguardado marco regulatório da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para os assessores de investimentos foi um momento emblemático para o setor neste ano, ainda que as regras devam se mostrar mais transformacionais apenas adiante. Mas essa expectativa, junto ao cenário de queda de juros contratada para 2024 - o que deve implicar em mais trabalho para os profissionais, com algum retorno do apetite a risco de investidores - traz otimismo nas perspectivas do segmento no ano que vem.

"O ano de 2023 foi mais um ano histórico no quesito de avanços e melhorias regulatórias. Da mesma forma que, em 2022, comemoramos a lei que reduziu a taxa de fiscalização e alterou o nome [da profissão] para ‘assessor de investimentos’, este ano, a edição das resoluções CVM 178 e 179 foi muito bem recebida pelo mercado, com um primeiro semestre de bastante empolgação", afirma Francisco Amarante, superintendente da Associação Brasileira de Assessores de Investimentos (Abai). Publicadas em 14 de fevereiro, as resoluções trouxeram pontos como o fim da obrigação de exclusividade com corretoras, a permissão para constituição de diferentes arranjos de sociedade, a possibilidade de entrada de sócios-capitalistas e a exigência de um diretor responsável para as empresas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com a maioria das regras já amplamente esperadas, os documentos foram bem recebidos pelo mercado na ocasião e levaram a algumas movimentações nos últimos meses, como a desistência de escritórios em se tornarem corretoras e a entrada de sócios-capitalistas em assessorias.