Empresas de ônibus confirmam viagens extras para o Réveillon; Veja os destinos procurados

Os destinos mais procurados dentro do Ceará até o momento são Sobral, Itapipoca, Juazeiro do Norte, Canindé e Quixadá. Já entre os destinos interestaduais estão Natal (RN), Recife (PE), Teresina (PI), João Pessoa (PB) e Parnaíba (PI).

Estima-se que até o término do período, somadas as viagens normais e as extras, 1.680 transportes sejam realizados durante os cinco dias, o que representa um aumento de 11% em relação à média normal.

As empresas de ônibus vão ofertar 173 viagens extras para o período do Ano Novo, entre os dias 29 de dezembro de 2023 e 2 de janeiro de 2024, de acordo com a Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce).

Já a expectativa da Socicam, empresa que administra os Terminais Rodoviários da Capital, é que cerca de 38 mil passageiros deverão embarcar pelos terminais rodoviários localizados em Fortaleza no período que antecede a festa da virada e os primeiros dias do ano, o que representa um aumento de 22% em relação à média normal de fluxo.

Se comparado com 2022, neste ano, haverá uma expansão de 8% no número de passageiros. Segundo Newton Fialho, gerente da Socicam, o dia com maior fluxo será na sexta-feira, 29, com cerca de 10.300 passageiros.

Confira documentos e informações da viagem



Os passageiros devem adquirir os bilhetes de passagens com antecedência; chegar ao Terminal Rodoviário com 1h de antecedência ao embarque, conferir a documentação necessária para o embarque, principalmente das crianças; checar se todas as bagagens estão devidamente identificadas com nome, telefone e endereço; e dirigir-se ao embarque com 30 minutos de antecedência.

Contatos úteis



Terminal Rodoviário: (85) 3256-2040; 3256-5786

Juizado de Menores: (85) 3231-1015

www.rodoviariafortaleza.com

Fique atento: MEI que não quitar dívidas em 2023 podem ser retirados do Simples Nacional

Mais notícias de Economia