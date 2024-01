Petrobras inicia perfuração na Bacia Potiguar, com base operacional no Ceará

PETROBRAS iniciou perfuração do poço de Pitu Oeste (RN), com base de apoio no Ceará Crédito: Acervo Foresea/Agência Petrobras

A Petrobras iniciou, neste sábado, 23, a perfuração do poço de Pitu Oeste, na Bacia Potiguar, que fica nos litorais do Ceará e Rio Grande do Norte. A perfuração em si é realizada a 53 quilômetros (km) do litoral potiguar, mas toda uma cadeia de produção está sendo fomentada no estado cearense com essa exploração. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Vale lembrar que esta ainda não é uma etapa comercial, mas de verificação se há petróleo na Margem Equatorial, que vai do Amapá ao Rio Grande do Norte.

Ao O POVO, Wagner Fernandes, diretor do Sindicato dos Petroleiros do Ceará (Sindipetro-CE), e que atua no grupo de trabalho de exploração da Margem Equatorial, detalha que, por exemplo, o carregamento da tubulação utilizada está sendo feito pelo Porto do Mucuripe, em Fortaleza. Ele diz até que alguns materiais, de licitação diária, podem advir de Caucaia ou Maracanaú, ou, talvez, na própria Refinaria Lubrificantes e Derivados do Nordeste (Lubnor) tenha armazenamento de produtos, como tubulação. "Todo esse material tende a ficar aqui. O embarque do pessoal para a sonda, para a perfuração, está sendo feito pelo Aeroporto de Fortaleza, helicópteros, corpo médico, toda uma estrutura lá", detalha. Além de boa parte da estrutura de apoio de funcionários, segurança, inteligência, tecnologia da informação tem base de apoio no Ceará. "Inclusive o nosso CDA, que é o Centro de Defesa Ambiental que está localizado em Fortaleza, na Lubnor, e na cidade de Fortim (a 132,5 km de Fortaleza)", explica. Isso porque, no caso de algum vazamento, Wagner esclarece que a maré e toda a corrente marítima tende a trazer óleo para a região de Fortim e Canoa Quebrada, por isso a importância do CDA perto.

Ao O POVO, a Petrobras detalha que a base de trabalho em Fortim foi utilizada como apoio logístico terrestre durante a realização da Avaliação Pré-Operacional para obtenção da licença ambiental, em setembro de 2023. Leia mais Prates minimiza risco na exploração de petróleo na margem equatorial Sobre o assunto Prates minimiza risco na exploração de petróleo na margem equatorial Início da exploração da Margem Equatorial Conforme a Petrobras, a ação iniciada neste sábado marca a retomada da pesquisa da companhia por óleo e gás na Margem Equatorial.

Segundo a estatal, a perfuração do poço, na concessão BM-POT-17, localizada a 53 quilômetros da costa, levará de três a cinco meses. Por meio do poço de Pitu Oeste, a Petrobras obterá mais informações geológicas da área, o que permitirá a confirmação da extensão da descoberta de petróleo já feita, em 2014, no poço de Pitu. Histórico da exploração da Margem Equatorial pela Petrobras A Petrobras recebeu do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), em outubro deste ano, a licença de operação para a perfuração de dois poços de pesquisa de óleo e gás, em águas profundas na Bacia Potiguar, na Margem Equatorial brasileira.