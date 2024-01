Comissão Mista aprova Orçamento com corte de R$ 7 bi no PAC

De acordo com o relatório, R$ 6,3 bilhões serão realocados para o PAC provenientes de despesas obrigatórias que foram redimensionadas, devido à inflação menor que o esperado.

Na primeira versão do texto do relator, deputado Luiz Carlos Motta (PL-SP), a tesourada no PAC chegava a R$ 17 bilhões. Foi só depois de intensas negociações entre governo e lideranças do Congresso que o corte caiu a R$ 7 bilhões. Assim, em vez dos R$ 61,3 bilhões planejados pelo Planalto, o PAC terá aproximadamente R$ 54 bilhões no ano que vem, segundo técnicos da consultoria da Câmara.

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) aprovou nesta quinta-feira, 21, o texto da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2024 com um corte de cerca de R$ 7 bilhões nas despesas do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), uma das vitrines do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O programa foi desidratado para que o Congresso turbinasse o valor das emendas parlamentares, que vão somar cerca de R$ 50 bilhões, um montante recorde. Este é o primeiro Orçamento do terceiro mandato do presidente Lula, já que o deste ano foi elaborado ainda na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O texto do Orçamento de 2024 deve ser votado hoje pelo plenário do Congresso.

Bate-boca

A disputa entre Executivo e Legislativo pelas verbas livres do Orçamento federal, que atinge em cheio o PAC, levou a um bate-boca na CMO entre o deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) e a presidente do colegiado, senadora Daniella Ribeiro (PSD-PB). No início da sessão, Lindbergh fez um discurso exaltado e afirmou que havia um "golpe parlamentar contra o Executivo". Para ele, o Congresso estaria entrando em atribuições do Executivo ao ampliar o seu poder sobre os recursos orçamentários.

Além do recorde de recursos para as emendas parlamentares, o relatório prevê aproximadamente R$ 4,9 bilhões para o financiamento das campanhas eleitorais do próximo ano. A diferença de R$ 4 bilhões entre o valor originalmente proposto pelo governo (R$ 939,3 milhões) e o novo montante será retirada das emendas de bancadas estaduais.

Com o novo cenário inflacionário, a correção do salário mínimo passará de 4,48% para 3,85%, reduzindo uma série de gastos federais, como benefícios previdenciários, abono salarial e seguro-desemprego. O valor do salário mínimo em 2024 deverá ficar em torno de R$ 1.415, em vez dos R$ 1.421 previstos inicialmente.