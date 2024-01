Desafio da reforma tributária agora são as leis complementares, diz líder do governo na Câmara

O líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT-CE), afirmou nesta quinta-feira, 21, que as leis complementares são o novo desafio a ser enfrentado pela gestão do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, após a promulgação da reforma tributária na quarta-feira, 20. "Temos que consolidar mudanças feitas", disse Guimarães à Globonews .

Ele chamou atenção para decisões sobre as notas de crédito do Brasil pelas agências de classificação de risco internacionais, como Fitch, S&P e Moody’s, e afirmou que a melhora do rating reflete o esforço do governo durante este ano.

Guimarães também relatou considerar a promulgação da reforma tributária a maior conquista de 2023, e disse que "é um momento tão especial que não há como remar contra essa maré".