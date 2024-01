Emenda incluída na LDO proíbe gastos do Governo com aborto e mudança de sexo

Repórter no OPOVO

Irna Cavalcante Repórter no OPOVO

O Congresso aprovou nesta terça-feira, 19, o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2024. O texto traz as bases para elaboração do Orçamento do ano que vem. Porém, na análise dos destaques, os parlamentares aprovaram emendas de teor mais ideológico e que envolvem, inclusive, o Código Penal.

A emenda do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que foi destacada (votação em separado de trecho do projeto), veda à União realizar, direta ou indiretamente, despesa que incentive realização de aborto e de ações tendentes a influenciar crianças e adolescentes a mudar de sexo.

Também proíbe gasto público com cirurgias em crianças e adolescentes para mudança de sexo, com promoção a invasão de propriedades rurais e em ações tendentes a diminuir o conceito tradicional de família, formada por pai, mãe e filhos.