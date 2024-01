Nos desertos de sal na fronteira do Paquistão, Índia constrói projeto de energia renovável

Erguendo-se da vastidão desolada do grande deserto de sal que separa a Índia do Paquistão está um canteiro de obras que pode se tornar o maior projeto de energia renovável do mundo quando for concluído, daqui a três anos. O projeto de energia solar e eólica será tão grande que poderá ser visto do espaço, segundo os responsáveis pelo empreendimento que é chamado parque de energia renovável Khavda, em homenagem ao vilarejo mais próximo do local. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine No canteiro de obras, milhares de trabalhadores instalam pilares sobre os quais serão montados painéis solares. Os pilares se erguem como cactos de concreto perfeitamente alinhados, que se estendem até onde a vista alcança. Outros trabalhadores constroem as fundações para instalação de enormes turbinas eólicas; também transportam material de construção, constroem subestações e instalam quilômetros de fios.

Quando o projeto for concluído, terá o tamanho aproximado de Singapura, estendendo-se por mais de 726km². O governo indiano estima que seu custo será de pelo menos 2,26 bilhões de dólares (11,1 bilhões de reais). A mudança para as energias renováveis é uma questão fundamental na conferência climática COP28, agora em curso. Algumas lideranças já manifestaram seu apoio à meta de triplicar as energias renováveis em todo o mundo em qualquer acordo final, ao mesmo tempo que reduzem o uso de carvão, petróleo e gás natural, que despejam na atmosfera gases que aquecem o planeta. O que torna essa atividade industrial intensa tão peculiar é o fato de estar acontecendo bem no meio do Rann de Kutch, no estado de Guajarat, no oeste da Índia. O Rann é um implacável deserto de sal e sapal que está a pelo menos 70 quilômetros de distância da habitação humana mais próxima, mas a apenas uma viagem curta em caminhão do exército de uma das mais tensas fronteiras internacionais do mundo, que separa dois países do Sul da Ásia. Marco zero da transição de energia limpa da Índia Quando a Associated Press visitou o parque de energia renovável, dois dias de fortes chuvas fora de época deixaram o solo lamacento e a água empoçada, uma vez que o único escoamento para a água nesse terreno acidentado é a evaporação. Isso dificultou ainda mais a situação para os trabalhadores. Apesar das condições desfavoráveis, cerca de 4.000 trabalhadores e 500 engenheiros estão vivendo em acampamentos improvisados há quase um ano, trabalhando arduamente para colocar o projeto em funcionamento.

Play

Uma vez concluído, ele fornecerá anualmente 30 gigawatts de energia renovável, suficiente para atender quase 18 milhões de residências indianas. Considerando que a Índia pretende instalar 500 gigawatts de energia limpa até o fim da década e zerar as emissões líquidas até 2070, este projeto deve contribuir significativamente para a transição do país mais populoso do mundo rumo à produção de energia a partir de fontes não emissoras de carbono. Na situação atual, a Índia ainda depende principalmente dos combustíveis fósseis, em especial o carvão, que geram mais de 70% da eletricidade do país. As energias limpas respondem atualmente por cerca de 10% das necessidades energéticas da Índia. O país também é atualmente o terceiro maior emissor de gases do aquecimento global, atrás da China e dos Estados Unidos.

"Há pessoas da Índia inteira trabalhando aqui", diz KSRK Verma, diretor de projeto na Adani Green Energy Limited, o braço de energias renováveis do Grupo Adani, que foi contratado pelo governo indiano para construir 20 gigawatts do projeto. Verma, que tem mais de 35 anos de experiência construindo represas em turbulentos rios do Sul da Ásia e imensos tanques de gás natural sob o Golfo de Bengala, diz que este é um dos projetos mais difíceis que já assumiu. "Não é nem de longe (um) local fácil de trabalhar, não há moradias, o terreno é pantanoso, há muitos ventos fortes, chuvas, e essa é uma região altamente propensa a terremotos", diz Vneet Jaain, diretor administrativo da Adani Green em sua sede, na cidade de Ahmedabad. Jaain, que supervisionou inúmeros projetos ambiciosos para o Grupo Adani, conta que os primeiros seis meses foram gastos apenas construindo infraestrutura básica. "Foi a partir de abril deste ano que começamos a trabalhar no projeto propriamente dito", acrescenta.