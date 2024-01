Cidades/Jader Filho: até primeira quinzena vamos contratar mais 30 mil unidades do MCMV Rural

O ministro das Cidades, Jader Filho, afirmou que pretende anunciar 30 mil unidades do Minha Casa, Minha Vida (MCMV) Rural até a primeira quinzena de janeiro. Além disso, a sua pasta deve realizar uma seleção para o MCMV Entidades até o fim do próximo mês, em um total previsto de 28 mil unidades.

Jader Filho participou de assinatura para o início das obras do empreendimento Copa do Povo, na zona leste de São Paulo, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outros ministros de Estado.

O programa de habitação já contratou 187,5 unidades em 2023, de acordo com o ministro. Falando ao Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Jader Filho afirmou que a modalidade Entidades do MCMV são as que têm melhor estrutura. "Tenho feito este reconhecimento pelo Brasil. As casas são maiores, têm melhores equipamento", afirmou.