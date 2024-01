Abras: isenção para apenas uma cesta básica prevista na reforma tributária é mais eficiente

A reforma tributária aprovada ontem pela Câmara dos Deputados, prevendo isenção de impostos apenas para uma única cesta básica nacional de alimentos, é mais eficiente e benéfica para a população mais vulnerável, disse a Associação Brasileira de Supermercados (Abras), em comunicado.

"A Abras sempre defendeu que nada é mais eficiente do que uma boa e completa cesta básica de alimentos isenta", disse a associação, referindo-se á isenção do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) prevista no texto da reforma tributária para os itens da cesta básica.

A Abras acrescentou que "a isenção de tributos para produtos hortícolas, frutas e ovos também é essencial para evitar aumento de carga tributária".