Queda no material de construção freia inflação do setor no IGP-10 de dezembro

A queda no custo dos materiais de construção desacelerou a inflação do setor dentro do Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10) de dezembro, segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV).

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-10) passou de uma elevação de 0,18% em novembro para uma alta de 0,01% em dezembro.

O Índice que representa o custo de Materiais, Equipamentos e Serviços saiu de um aumento 0,02% em novembro para recuo de 0,15% em dezembro. Os gastos com Materiais e Equipamentos tiveram queda de 0,20% em dezembro, enquanto os custos dos Serviços tiveram elevação de 0,26% no mês.