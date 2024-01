Ministério fará novas reuniões com aéreas antes de anúncio de medidas para preço das passagens

O Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) marcou para segunda-feira, 18, uma nova rodada de reuniões com as empresas aéreas para definir o pacote de medidas que buscará reduzir o preço das passagens aéreas do País.

A pasta já havia realizado uma série de reuniões na semana passada. A previsão anterior era de que o pacote pudesse ser divulgado já no dia 20. Agora, porém, não há nova estimativa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O pacote foi uma demanda do MPor às empresas. As sinalizações do ministério e das empresas são de que o plano irá passar por maior volume de promoções e por medida para reduzir valor do querosene de aviação (QAV), que deve funcionar como moeda de troca para viabilizar implementação de medidas pelas empresas.