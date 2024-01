EPE avalia a realização de novo leilão de sistema de corrente contínua em 2025 ou 2026

A Empresa de Pesquisa Energética (EPE), órgão setorial que é responsável pelo planejamento do setor no País, afirmou que está em estudo a realização de um novo leilão contemplando empreendimentos que usam sistema de corrente contínua em 2025 e 2026. A informação é do presidente da EPE, Thiago Prado.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) leiloou nesta sexta-feira três lotes de transmissão, dos quais um utiliza a tecnologia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O lote com este sistema foi arrematado pela chinesa State Grid e deve concentrar 80% dos investimentos esperados no certame, que somam R$ 21,7 bilhões.