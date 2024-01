Cota mínima para distribuidoras regionais é 'controle e intervenção', diz IBP

Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a proposta circula nos bastidores do governo federal para possível apreciação em reunião do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) em reunião do dia 18 de dezembro. Oficialmente, o Ministério de Minas e Energia (MME) fala em "especulação" e afirma que a pauta da reunião do CNPE ainda não está definida.

O Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP) definiu a proposta de cota mínima de combustíveis a ser tocado por distribuidoras regionais no fornecimento de refinarias do País como "controle e intervenção em contratos". O avanço da medida, diz o IBP, traria insegurança jurídica ao mercado, comprometendo investimentos e onerando a sociedade.

Em nota, o IBP, entidade à qual as três grandes distribuidoras estão vinculadas, manifestou preocupação e mencionou riscos decorrentes de "artificialismos" e "medidas intervencionistas" sem clareza e evidências de problemas a serem resolvidos". A entidade questiona o argumento de que certo nível de concentração de mercado é, por si só, prejudicial.

O IBP cita estudo do Boston Consulting Group (BCG), de 2018, segundo o qual o grau de concentração do setor de distribuição de combustíveis no Brasil estaria "alinhado" a outros mercados internacionais, sendo considerado de "nível baixo a moderado". Em 2020, continua o IBP, a ANP teria endossado esse entendimento.

"Somente em 2023, o setor (de distribuição) lidou com cinco situações de crise que poderiam afetar o abastecimento nacional, nas quais foi necessário um grande empenho dos distribuidores associados ao IBP e que atuam a nível nacional para superação dos desafios impostos, garantindo o suprimento sem descontinuidade".

Renovabio

Segundo o representante das grandes distribuidoras, a competitividade não decorre só do aumento do número de agentes, mas também da conformidade desses agentes à regulação. Nesse ponto do documento, o IBP cita o balanço do cumprimento das metas do programa Renovabio, de descarbonização do setor, por empresas distribuidoras.

O IBP faz alusão direta ao não cumprimento das metas do programa de descarbonização por 35,4% das distribuidoras do País, todas regionais. De sua parte, essas empresas criticam o formato do Renovabio, apontando assimetrias e preço de créditos de descarbonização (Cbios) super inflacionados pela restrição ou falta de obrigação de ofertas por parte de produtores de biocombustíveis.