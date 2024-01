Angra 1 é reconectada ao Sistema Interligado Nacional, informa Eletronuclear

A usina nuclear Angra 1 voltou a operar conectada ao Sistema Interligado Nacional (SIN) nesta sexta-feira, 15, após parada programada para a troca de combustível nuclear e realização de manutenções preventivas, informou a Eletronuclear. A unidade vai alcançar 100% de potência nos próximos dias, informou a empresa.

A manutenção teve início no dia 28 de outubro com a participação de aproximadamente 1,3 mil profissionais nacionais e internacionais. Mais de cinco mil tarefas foram executadas a fim de garantir a segurança e a confiabilidade da usina no próximo ciclo.

Entre as inspeções, manutenções e instalações de modificações de projeto realizadas estão a substituição de barras de controle do reator, manutenção dos transformadores principais e auxiliares, revisão das turbinas de vapor e inspeção volumétrica na tampa do vaso de pressão do reator.