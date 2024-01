Prêmio Lixo Zero reúne soluções inovadoras para o problema em evento gratuito

Encontro premia iniciativas de todo o País. Objetivo é impulsionar conexões que combatam o problema do lixo no Estado e no País. Para participar basta se inscrever no link abaixo

As principais inovações em soluções para sustentabilidade e uso consciente de resíduos do País serão apresentadas no Prêmio Lixo Zero. O evento, aberto ao público, ocorre amanhã, 14, em Fortaleza. O objetivo é valorizar esses projetos e inspirar o público a voltar os olhares para o tema. A iniciativa, reconhecida nacionalmente, é do Instituto Lixo Zero Brasil.

O evento tem início com o Encontro Melhores Práticas Lixo Zero Brasil, no auditório da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), das 8h às 17h. A participação no momento é gratuita, com inscrições abertas no Sympla.

No Encontro, as pessoas poderão conhecer os detalhes das iniciativas escolhidas e entender por que elas merecem ser reconhecidas. Às 19h, o Prêmio Lixo Zero continua no Museu de Imagem e do Som (MIS) com a cerimônia de premiação. As vagas para o público são limitadas, disponíveis por ordem de chegada.