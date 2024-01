Padilha: Tem vários aspectos da LDO que não foram discutidos previamente conosco, inúmeros

O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, indicou nesta segunda-feira, 11, que o governo foi surpreendido em "inúmeros aspectos" com o relatório do projeto de lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) apresentado pelo deputado Danilo Forte (União-CE) na semana passada. Segundo ele, esses pontos serão tratados com o parlamentar ao longo da semana, citando especialmente a inclusão de um dispositivo que determina que os recursos destinados ao Sistema S deverão integrar o Orçamento da União.

"Tem uma série de aspectos que precisam ser analisados, vamos discutir com relator. Há pontos que relator havia comentado conosco, que nós discutimos e negociamos como a emenda que permite um contingenciamento menor no Orçamento de 2024. Mas tem vários aspectos que estão no relatório que não foram previamente discutidos conosco. O líder do governo Randolfe Rodrigues está tratando, vamos fazer reuniões. São vários, inúmeros aspectos", disse Padilha após reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

"Tanto hoje quanto amanhã vamos tratar com relator de vários aspectos que não estavam previamente dialogados, apresentados a líderes do governo, a membros da CMO. Um deles, absolutamente estranho, do Sistema S. Em nenhum momento foi discutido. Vários aspectos que vamos tratar, inclusive esse das várias emendas", disse Padilha.