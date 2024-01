Ibovespa abre semana de Copom e Fed em baixa de 0,14%, aos 126,9 mil pontos

No mês, o Ibovespa recua 0,33%, com ganho no ano a 15,66%

Após dois ganhos moderados no fechamento da semana passada, o Ibovespa fez uma pausa, em leve viés negativo no encerramento desta segunda-feira, tendendo a permanecer de lado até que se conheçam as comunicações do Federal Reserve e do Copom, em quarta-feira de deliberações sobre as políticas monetárias nos Estados Unidos e no Brasil. A semana reserva também outras decisões sobre juros, como a do Banco Central Europeu (BCE), na quinta-feira.

Na B3, o índice de referência cedeu hoje 0,14%, aos 126.916,41 pontos, em sessão na qual mostrou variação muito contida, de apenas 627 pontos entre a mínima (126.526,12) e a máxima (127.153,64) do dia, em que saiu de abertura aos 127.092,79 pontos. Muito fraco, o giro financeiro ficou em R$ 16,4 bilhões na sessão. No mês, o Ibovespa recua 0,33%, com ganho no ano a 15,66%.

Na decisão desta quarta-feira, 13, "o Fed ainda deve manter postura hawkish rígida em seu comunicado", avalia em nota a Guide Investimentos. "Vale lembrar que nesta reunião será divulgado também o relatório de projeções dos diretores, com o gráfico de pontos. É possível que o relatório reforce o discurso do higher for longer taxas de juros altas por mais tempo", acrescenta a casa.