Governo planeja fazer 12 leilões de rodovias em 2024, diz ministro dos Transportes

O ministro dos Transportes, Renan Filho, reafirmou, no período da tarde desta segunda-feira, 11, durante o evento Fórum Político XP, em São Paulo, que o governo planeja, para o próximo ano, fazer 12 leilões de rodovias. "Este ano a gente quer fazer três leilões. A ideia era fazer quatro", disse. "No ano que vem, a gente espera fazer 12, aumentando os novos leilões no Brasil", afirmou.

Segundo o ministro, a ideia é fazer 35 novos leilões até o final do governo Lula, em 2026, e "otimizar até 15 contratos".

Se as metas forem batidas, disse, o Brasil terá 50 novos contratos de concessão, o que aumentaria o investimento no País em até R$ 260 bilhões.