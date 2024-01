Renova Energia pagará credores com garantia real em 2 de fevereiro

A Renova Energia, em recuperação judicial, pagará no dia 2 de fevereiro de 2024 as parcelas semestrais que venceriam em 10 de dezembro, devidas aos credores com garantia real. Em comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa informou que o ajuste foi aditado ao plano de recuperação judicial da companhia e das subsidiárias que compõem o complexo eólico Alto Sertão III, com anuência dos credores.

A empresa informou, ainda, que o ajuste se limita à forma de pagamento dos credores com garantia real, não afetando e nem alterando as formas de pagamento previstas para os demais credores da empresa.