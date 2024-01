Diesel S10 tem maior queda na semana, após redução de preço nas refinarias

Os dados constam no levantamento semanal de preços realizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O resultado já capta os primeiros impactos da decisão da Petrobras em reduzir o valor do diesel nas refinarias em R$ 0,27, que passou a vigorar nesta sexta-feira, 8.

O preço do litro do óleo diesel S10, o mais consumido no País, teve redução média de valor de 0,6% nos postos de combustíveis do Ceará, passando de R$ 6,18 para R$ 6,14.

O preço do litro do combustível repassado da estatal para as distribuidoras passou de R$ 4,05 para R$ 3,78. Nesse sentido, o valor do chamado diesel comum (ou B S500) também teve redução na última semana, com o litro sendo comercializado em média nos postos cearenses a R$ 6,21, uma queda de 0,4%.

Conforme o consultor na área de petróleo e energia, Bruno Iughetti, a tendência é a de que o preço do litro do combustível, em suas duas principais versões, siga caindo.

“A redução no preço do diesel, da ordem de 6,5%, que foi anunciada nesta semana, acontece conjuntamente com a combinação de uma queda no preço dos derivados e do petróleo no mercado internacional. Então, a nossa previsão é de que continue esse movimento de baixa nos preços nos próximos dias”, disse.

Gasolina pode ter redução

A propósito do movimento dos preços internacionais, apesar do abandono oficial da política de paridade internacional (PPI), os valores da gasolina no Brasil estão acima do verificado no mercado global, segundo observa Iughetti, abrindo margem para uma redução no mercado doméstico.

“Nós estamos ainda com uma defasagem em relação aos preços internacionais de 7%. O que significa que há espaço para a Petrobras proceder uma redução nos preços também desse produto, beneficiando, inclusive, o movimento de compra pelos importadores”, pontua.



“Então, eu vejo como muito provável que essa defasagem sirva de espaço para que o governo proceda o movimento de baixa de preço da gasolina nos próximos dias”, acrescenta o especialista. Na semana que se encerrou neste sábado, 9, contudo, o preço do produto nos postos do Ceará teve uma queda discreta, beirando a estabilidade.

No caso da gasolina comum, a redução do preço médio por litro foi de apenas 0,1%, passando de R$ 5,93 para R$ 5,92. A gasolina aditivada teve uma queda ligeiramente maior, de 0,4%, indo de R$ 6,09 para R$ 6,06.