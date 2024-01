Andrea Illy: Agricultura regenerativa deu qualidade ao café brasileiro

A propriedade São Mateus Agropecuária, de Varjão de Minas (MG), produz o melhor café do mundo, segundo a illy, que este ano, pela primeira vez, entregou a um produtor brasileiro o prêmio Best of the Best, na 8ª edição do Prêmio Internacional de Café Ernesto Illy. Um painel independente de nove especialistas examinou os melhores lotes da colheita de 2022/23 por meio de uma degustação às cegas de nove cafés dos países finalistas: Brasil, Costa Rica, El Salvador, Etiópia, Guatemala, Honduras, Índia, Nicarágua e Ruanda. O resultado final agradou a ninguém menos que o próprio promotor do prêmio: Andrea Illy, presidente da tradicional empresa familiar italiana.

Em entrevista ao Broadcast Agro, ele atribuiu o prêmio inédito para o Brasil ao investimento que vem sendo feito no campo em agricultura regenerativa, que melhora a saúde do ecossistema graças ao aumento da biodiversidade das plantas utilizadas para cobertura e dinâmica do solo, entre outros benefícios. A adoção deste tipo de manejo, segundo ele, só tem vantagens: produtores que mudaram da agricultura convencional para a regenerativa tendem a se recuperar mais rapidamente de eventuais efeitos das mudanças climáticas sobre a safra. E mais: veem o valor de sua propriedade aumentar.

Na entrevista, o executivo recordou a dedicação do pai, Ernesto, que em 1991 criou no Brasil um pioneiro prêmio de qualidade, que a cada ano ganha novos inscritos e reconhecimento de instituições dedicadas ao setor. "É uma grande satisfação verificar a mudança no mercado brasileiro, que se tornou produtor de cafés de altíssima qualidade, sendo que anteriormente era reconhecido apenas como líder na produção de café commodity", afirmou.