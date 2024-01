Indústria do Ceará cresce acima da média do País em outubro, diz IBGE

Indústria no Ceará apresenta resultado positivo em outubro Crédito: FERNANDA BARROS

A produção industrial do Ceará cresceu 1,7% em outubro, acima da média nacional de 0,1%. Com isso, o estado ficou entre os 15 locais pesquisados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), conforme dados divulgados nesta sexta-feira, 8 de dezembro. No País, as maiores altas ficaram com Pernambuco (12,4%) e Bahia (8,1%). Assim, no geral, o Nordeste fiou acima da média (4,2%), seguido dos outros resultados para Goiás (2,1%), Paraná (1,6%), Rio Grande do Sul (1,2%), Minas Gerais (0,7%) e São Paulo (0,6%). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Pará (0,1%) completou o conjunto de locais com índices positivos, mas teve resultado igual ao nacional.

Por outro lado, quedas mais intensas foram observadas no Espírito Santo (-3,1%) e Amazonas (-2,6%), em outubro. Também figuraram negativamente Rio de Janeiro (-2%), Mato Grosso (-1%) e Santa Catarina (-0,6%). Média móvel trimestral No índice de média móvel trimestral, o Brasil repetiu a estabilidade de 0,1% no trimestre encerrado em outubro de 2023 ante o resultado do mês anterior. Isso acontece após o País registrar variação nula (0%) em setembro, agosto e julho de 2023. Para o período, o Ceará também ficou praticamente estável (0,2%). Ao todo, ficaram positivas as taxas de nove dos 15 locais estudados pelo IBGE. Destaques foram para Paraná (3%), Goiás (1,8%), Pará (1,5%), Rio de Janeiro (1,1%) e São Paulo (0,8%). Dentre os recuos ficaram Pernambuco (-2,5%), Mato Grosso (-1,1%), Espírito Santo (-1%) e Nordeste (-1%). Outubro de 2023 x Outubro de 2022 Frente a outubro de 2022, a indústria nacional cresceu 1,2%. Foram 12 resultados positivos dos dezoito locais. Vale lembrar que foram 21 dias em outubro de 2023, com um dia útil a mais que setembro.

No período, a produção industrial cearense saltou 3,2%. Mas as lideranças ficaram com Paraná (28,9%), Espírito Santo (16,9%), Goiás (13%), Pernambuco (11,4%) e Mato Grosso (10%). Também ficaram acima da média nacional Mato Grosso do Sul (9,1%), Pará (8%), Bahia (7,5%) e Santa Catarina (3,9%). Nordeste (1%) e Rio Grande do Sul (0,6%) não superaram o resultado do País, mas também cresceram.

As quedas mais acentuadas ficaram por conta do Rio Grande do Norte (-14,8%), Maranhão (-7,4%) e Amazonas (-5,7%), com impacto primordial das atividades das indústrias extrativas (óleos brutos de petróleo, sal associado à extração e gás natural) e coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (óleos combustíveis e querosenes de aviação). Outros recuos vieram de Rio de Janeiro (-1,7%), Minas Gerais (-0,5%) e São Paulo (-0,1%). Segundo quadrimestre do ano Já quando se analisa o segundo quadrimestre do ano com o do período setembro-outubro de 2023, 9 dos 18 locais foram bem, acompanhando o País, que passou de 0,3% para 0,9%.