Faturamento real da indústria fica estável em outubro, revela CNI

Na comparação do acumulado do ano até outubro, o índice acumula recuo de 1,0% em relação ao mesmo período de 2022.

O resultado dos Indicadores Industriais do mês de outubro reforça a perda de dinamismo na atividade do setor. A pesquisa, divulgada nesta sexta-feira, 8, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), mostra que o faturamento real da indústria se manteve estável de setembro para outubro, na série livre de efeitos sazonais. Segundo os dados da CNI, desde o final de 2022, o indicador varia avanços e recuos, sendo os últimos mais intensos que os primeiros, revelando uma leve trajetória de queda.

As horas trabalhadas na produção industrial não mostram crescimento há quatro meses e, em outubro, tiveram queda de 0,4% em relação a setembro, também na série livre de ajustes sazonais. Na comparação com outubro de 2022, o recuo é de 0,5% e, no acumulado do ano, de 0,4%.

O emprego industrial teve ligeira variação positiva de 0,1% no mês. Segundo a CNI, o indicador também tem tido avanços e recuos ao longo do ano, sendo os avanços mais brandos que os recuos. Em relação a outubro de 2022, o emprego industrial recuou 0,5%. Apesar disso, no acumulado do ano, o índice mostra crescimento de 0,3% em relação a igual período de 2022.

"O conjunto dos índices nos últimos meses mostram clara perda de dinamismo da atividade e do mercado de trabalho industrial", avalia o gerente de Análise Econômica da CNI, Marcelo Azevedo.

A pesquisa mostra que a massa salarial real da indústria também recuou em outubro, 0,3%, ante setembro.

"Embora o indicador tenha apresentado recuo em sete meses do ano, o forte crescimento de abril de 2023 levou o índice a patamar superior ao de 2022. Em outubro de 2023, a massa salarial encontra-se 1,0% acima do registrado em outubro de 2022 e, na comparação do acumulado do ano, a alta alcança 3,0% em relação ao mesmo período de 2022", destaca a CNI.

O rendimento médio real na indústria caiu 0,4% em outubro em relação a setembro. "Desde maio de 2023, o indicador tem andado de lado, intercalando avanços e recuos que se compensam, com manutenção de um patamar mais elevado do que o observado em 2022, dado o forte crescimento observado em abril de 2023." Em relação a outubro de 2022, o rendimento médio real registra crescimento de 1,5%. Na comparação do acumulado do ano até outubro, o avanço é de 2,7%.