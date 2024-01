Randolfe diz que votação da MP da subvenção deve ser concluída na semana do dia 18

O líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), afirmou nesta quinta-feira, 7, que o relatório da medida provisória que trata da subvenção do ICMS deve ser apresentado na próxima terça-feira, 12, na comissão mista e votado na quarta-feira. A expectativa é de que a matéria vá aos plenários da Câmara e do Senado na semana do dia 18 de dezembro. Apesar do adiamento na apreciação da proposta, o parlamentar garantiu que o calendário é "exequível".

"O ideal seria o calendário anterior, mas o novo calendário proposto é exequível e dá conta de apreciarmos e votarmos a medida provisória antes do ano acabar", disse o líder, ao reforçar que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), já demonstrou compromisso em pautar a matéria no plenário na semana do dia 18.

Em meio ao impasse político entre governo e Congresso, o presidente da comissão mista da subvenção do ICMS, senador Rogério Carvalho (PT-SE), adiou nesta quinta, mais uma vez, a sessão na qual seria apresentado o relatório elaborado pelo deputado Luiz Fernando Faria (PSD-MG).