Haddad diz que governo pedirá à Justiça prorrogação de prazo para pagamento da dívida de MG

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta quinta-feira, 7, que o governo federal pedirá uma extensão do prazo para que o Estado de Minas Gerais continue sem pagar sua dívida até 31 de março de 2024. Segundo Haddad, a expectativa é que até lá haja um acordo do governo estadual com o Congresso e com a União.

"Nós já havíamos combinado com o vice-governador de Minas Gerais, porque o governador não participou da reunião de tratadores de ação, nós já havíamos discutido com o vice-governador de Minas que nós havíamos pedido até 31 de março de ano que vem, um prazo para a Justiça para que Minas continuasse não pagando as dívidas, ou seja, dando um benefício adicional do previsto em lei", afirmou Haddad na manhã desta quinta.

A declaração foi dada após reunião do ministro da Fazenda com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que tem encabeçado as discussões sobre o assunto. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, também participou do encontro.