É preciso avançar em escalabilidade com privacidade no Drex, afirma Campos Neto

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta quinta-feira, 7, que é preciso avançar em escalabilidade junto com privacidade no Drex, a moeda digital brasileira . "Há uma solução ainda por vir, que é essa coisa de conseguir maximizar a privacidade com escalabilidade", comentou.

Campos Neto fez a avaliação sobre esse duo durante o evento "Encontro Anual Drex 2023", na sede da instituição, em Brasília. Participaram também representantes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), da Superintendência de Seguros Privados (Susep) e do Tesouro Nacional.

Ele ressaltou que, apesar da euforia recente com inteligência artificial, se trata de um processo antigo, que começou com machine learning. "A gente está avançando e é um processo interessante, ainda que eu ache que haja um certo exagero", analisou, ainda que tenha enfatizado se tratar de algo que ainda contará com muita inovação.