Extrema pobreza cai, mas 1 milhão de cearenses ainda vivem com menos de R$ 202 ao mês

Em 2022, cerca de 9,5% da população cearense vivia na extrema pobreza Crédito: Samuel Setubal

O número de pessoas que vive na extrema pobreza caiu no Ceará. Se em 2022 esse percentual era de 9,5%, no ano anterior, era de 15,41%. Queda de 5,91 pontos percentuais. Ainda assim, são cerca de 1 milhão de pessoas que sobreviveram com uma renda per capita de menos de R$ 202 por mês. Os dados são da Síntese de Indicadores Sociais divulgada nesta quarta-feira, 6, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O levantamento mostra ainda que no Estado um em cada dois residentes no Estado, ou mais de 4,7 milhões de pessoas, viviam em situação de pobreza, com menos de R$ 644 por mês.

Sem programas sociais, extrema pobreza seria duas vezes maior

O estudo também traz luz sobre o impacto dos programas de transferência de renda à população mais pobre. Em 2022, na hipótese de não existirem os referidos programas no Ceará, a extrema pobreza teria sido cerca de duas vezes maior do que com a existência desses programas, levando o percentual de 10,9% para 22,2%. Com relação à pobreza, os impactos da ausência dos benefícios de programas sociais governamentais teriam sido menores, com uma proporção de pobres 11,0% maior do que o efetivamente registrado, passando de 50,7% para 56,3%, em 2022. “Isso evidencia, de fato, que os benefícios de programas sociais servem de colchão de amortecimento para os impactos mais severos sobre a população mais vulnerável”, informou o IBGE.