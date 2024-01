PIB da agropecuária cai 3,3% no 3º tri ante 2º tri, diz IBGE; indústria e serviços sobem 0,6%

O PIB da indústria subiu 0,6% no terceiro trimestre de 2023 ante o segundo trimestre de 2023. Na comparação com o terceiro trimestre de 2022, o PIB da indústria cresceu 1,0%

Serviços

O PIB de serviços também subiu 0,6% no terceiro trimestre de 2023 ante o segundo trimestre de 2023. Na comparação com o terceiro trimestre de 2022, o PIB de serviços cresceu 1,8%.

Resultado geral

No âmbito geral, o PIB brasileiro registrou alta de 0,1% no terceiro trimestre de 2023 ante o segundo trimestre de 2023. O resultado veio mais forte do que a mediana das previsões de analistas consultados pelo Projeções Broadcast. Ela apontava queda de 0,2%, com o intervalo das estimativas indo desde uma queda de 0,6% a uma alta de 0,9%.

Na comparação com o terceiro trimestre de 2022, o PIB apresentou alta de 2,0% no terceiro trimestre de 2023, também superando a mediana das previsões, de alta de 1,8%, com intervalo de projeções que ia de elevação de 0,8% a 2,8%.