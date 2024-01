Valor médio da gasolina chega a R$ 5,93 no Ceará; veja preços

Pesquisa semanal da Agência Nacional do Petróleo (ANP) revela que postos de combustível no Ceará aumentaram o preço da gasolina. Desde o dia 22/11 O POVO já noticiava o aumento

A menor precificação foi encontrada no Crato , município localizado na microrregião do Cariri, a 502,3 km de Fortaleza.

O preço médio do litro da gasolina comum no Ceará ficou em R$ 5,93 na semana encerrada neste sábado, 2 de dezembro. O levantamento foi realizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) , em 141 postos de combustível, e mostra que o valor mínimo chegou a R$ 5,44 e o máximo a R$ 6,24.

Na pesquisa anterior da ANP, o preço médio estava em R$ 5,33. Ou seja, foi capitada uma alta de R$ 0,60 ou de 11,25%.

Isso significa que desta vez o monitoramento da autarquia refletiu a alta observada pelos consumidores e publicada pelo O POVO ainda na semana do dia 22 de novembro, quando o preço de R$ 5,99 já era praticado nos postos de combustível.

À época, inclusive, Antônio José Costa, assessor econômico do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos-CE), atribuiu a alta repentina ao mercado internacional, variação do dólar, preço das distribuidoras, com refinarias privadas, e da estatal Petrobras no mercado.

"No caso atual, houve essa mudança brutal de preços no sobe e desce e quando chega ao fim do ano temos custos maiores nos estabelecimentos, com 13º salário, encargos sociais e os postos, logicamente, tendem a tentar equilibrar seus custos por meio dos seus preços de venda".

Além da gasolina, outros combustíveis também dispararam

O movimento de alta nos preços dos combustíveis afetou não só a gasolina, mas também os demais combustíveis. Conforme os dados da ANP, diesel e etanol também sofreram altas.